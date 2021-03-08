В трех медучреждениях возбуждены административные дела о вакцинации против Covid-19 без очереди
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В трех медицинских учреждениях Латвии начаты административные процессы в связи с получением прививок от Covid-19 без очереди. Об этом со ссылкой на Инспекцию здравоохранения сообщает Латвийское радио.

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В ходе проверки было установлено, что вакцины от Covid-19 в этих учреждениях получали люди, которые не входят ни в одну из приоритетно групп.

За такое нарушение юридическому лицу грозит штраф в размере от 28 до 1000 евро. Конкретные медучреждения, в которых были допущены нарушения, Инспекция здравоохранения не назвала, однако побещала предоставить более подробную информацию по окончании расследования.

Как уже сообщалось, 28 декабря прошлого года первыми вакцину от коронавируса получили сотрудники крупных больниц, 9 января вакцинацию стали проходить семейные врачи, а с 11 января прививку могут получить сотрудники любых медучреждений. 10 февраля началась вакцинация клиентов и сотрудников центров социальной помощи, а 11 и 12 февраля первые прививки от Covid-19 получили высшие государственные чиновники и экс-президенты.

На сегодняшний день в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 64 172 человека, 17 994 человека завершили вакцинацию.

Как известно, в настоящее время для использования в Европейском союзе одобрены вакцины трех производителей: Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca, но поставки по-прежнему задерживаются и относительно невелики, из-за чего правительству приходится откладывать начало массовых вакцинаций.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Вакцинация
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