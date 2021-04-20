В трех региональных больницах ограничена неотложная помощь
Foto: LETA

В трех региональных больницах не оказываются некоторые неотложные медицинские услуги, сообщает LETA.

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В Екабпилсской региональной больнице до конца месяца не принимают с травмами, в Огрской с понедельника не принимают неврологических пациентов, а в больнице Балви и Гулбене не проводят срочные эндоскопические исследования для пациентов с кровотечениями.

В четырех больницах занятость мест для пациентов с Covid-19 характеризуется как очень большая. Хуже всего ситуация в Елгавской больнице — там занято 90% мест. В Балви загруженность за неделю снизилась с 92% до 88%. 86% мест занято в Резекненской больнице, 78% — в Тукумской. Средняя загруженность — 57%, что на три процентных пункта больше, чем неделю назад.

Всего в Латвии для больных Covid-19 отведено 1191 коек, 172 — для тяжелобольных.

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