В трех самоуправлениях под Ригой заболеваемость Covid-19 бьет рекорды
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В Марупском, Адажском и Кекавском краях двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превысил 5000 случаев на 100 тысяч жителей, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Олайнском и Ропажском краях, а также в Риге и Елгаве уровень заболеваемости превышает 4000 случаев на 100 000 жителей.

По всей стране двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости возрос до 3239,9 случаев на 100 000 жителей. Кроме вышеупомянутых самоуправлений уровень заболеваемости выше, чем в среднем по стране наблюдается в Саласпилсе, Елгавском и Валмиерском краях, а также в Даугавпилсе.

Уровень заболеваемости ниже 1000 случаев на 100 000 жителей — в Вараклянском, Южно-Курземском и Резенкненском краях.

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