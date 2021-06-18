В трех торговых центрах Риги открываются пункты вакцинации от Covid-19
Foto: F64

Сегодня в трех торговых центрах Риги - Galleria Riga, Galerija Centrs и Domina - открываются пункты вакцинации от Covid-19, сообщила руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

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Привиться в пунктах, открытых в торговых центрах, можно и записавшись, и без предварительной записи.

21 июня откроются еще три пункта вакцинации в торговых центрах - в Alfa и Akropole в Риге и XL Sala в Лиепае. 28 июня пункт вакцинации откроется в торговом центре Riga Plaza.

Открыть пункты вакцинации планируется и в других торговых центрах в Риге, в том числе в Origo, Olimpia, SAGA, Sky & More, Mols, Ozols, а также в региональных торговых центрах - Korso в Юрмале и Ditton House в Даугавпилсе.

Юхневича отметила, что в настоящее время вакцины поставляются в больших количествах, но интерес людей к вакцинации снижается, поэтому важно реализовать новый план, который предусматривает создание пунктов вакцинации ближе к людям, в частности, в торговых центрах.

Параллельно ведется работа и над новыми стимулирующими мероприятиями, которые будут предусматривать дополнительные бонусы для привитых.

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LETA

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LETA

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