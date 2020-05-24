В три смены. Пандемия увеличила нагрузку латвийских женщин

Закрытие школ и работа из дома способствует неравенству в семьях, а самое большое бремя ложится на плечи женщин, так как семьи, где обязанности разделены поровну в меньшинстве, говорят латвийские исследователи. В основе этого неравенства — допущение о роли женщины в семье, сообщает Латвийское радио.

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Лектор Университета имени Страдиня Диана Кищенко рассказала — исследования показывают, что самое большое бремя в этой ситуации ложится на женщин. В двадцатом веке появилось понятие "второй смены" для женщин. Это когда женщина после работы возвращается домой и должна продолжать выполнять большинство работ по дому.

"Думая об этом времени и выслушивая истории матерей, у меня создалось впечатление, что пандемия создала женщинам третью смену, так как вместе со всеми вышеупомянутыми работами, они должны руководить процессом обучения детей и участвовать в нем", — сказала Кищенко.

Профессор Латвийского университета Марита Зитмане сказала, что ее беспокоит тот факт, что речь идет о матерях, которые должны все делать, а не о родителях. Семьи, в которых работу по дому делят поровну в меньшинстве. Согласно результатам опроса Latvijas fakti, общество считает, что мужчина должен обеспечивать материально и отвечать за ремонт, а домохозяйство и уход за детьми это обязанность женщин.

Исследования показывают, что в однополых парах домашние дела распределены более равномерно. Помимо прочего, во время пандемии женщины подали в академические журналы намного меньше статей, тогда как число статей авторов-мужчин выросло на 50%, отметила Кищенко.