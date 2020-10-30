В Турции и Греции произошло землетрясение, есть разрушения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В пятницу, 30 октября, во второй половине дня в Турции и Греции произошло землетрясение. СМИ сообщают о разрушениях в Измире и Стамбуле, а также на острове Самос.

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У западного побережья Турции, по информации агентства "Интерфакс" магнитуда землетрясения составила 7.

Сейсмическая лаборатория Афинского университета зафиксировала магнитуду 6,8 в 25 километраз от Самоса.

Толчки ощущались и в Афинах.

Официальная информация о пострадавших не поступала, однако в сети появляется множество фотографий и видео с разрушениями, как в Турции, так и в Греции.

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