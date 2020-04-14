В тюрьмах Covid-19 не констатирован, но все свидания запрещены
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На данный момент нет информации о случаях заражения болезнью Covid-19 среди заключенных, заявил в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" министр юстиции Янис Борданс.

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Он признал, что ограничение на встречи тяжелы для заключенных, однако они могли пойти и на пользу, так как в местах заключения не выявлено ни одного зараженного.

Начальник Управления мест заключения Илона Спуре уже в марте приняла решение о том, что до конца чрезвычайного положения посещать тюрьмы могут только участники уголовных процессов. Прекращены встречи заключенных с родственниками, а также регистрация браков и передача посылок.

Школы в местах заключения либо работают удаленно, либо прекратили работать. Также прекращены мероприятия по ресоциализации с участием третьих лиц, а в тюрьмах открытого типа запрещено покидать территорию и принимать гостей.

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