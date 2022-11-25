В тюрьмах Латвии не хватает более 400 сотрудников

На данный момент в Управлении мест заключения не хватает более 400 сотрудников, сообщил передаче "900 секунд" на телеканале TV3 глава управления Дмитрий Калин.

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Он указал, что в основном свободны вакансии охранников.

В качестве одной из причин, по которой работников по-прежнему не хватает, Калин назвал количество жителей в стране, а также тот факт, что жители по-прежнему избегают откликаться на вакансии из-за предубеждений.

Калин подчеркнул, что сейчас мы должны работать над повышением престижа сотрудников. Он также указал, что со следующего года в управлении можно будет работать 24 часа в сутки, что может быть заманчиво для потенциальных работников — например, можно экономить ресурсы, чтобы добираться до работы.

В настоящее время в тюрьмах находится около 3,2 тысячи человек.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года пост главы Управления мест заключения оставила генерал Илона Спуре, которая решила уйти на пенсию до истечения срока своих полномочий. На должность начальника был избран начальник Олайнской тюрьмы (Латвийской тюремной больницы) Калин.