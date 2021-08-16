В учебных заведениях от Covid-19 привито 66% работников
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Охват вакцинацией от Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 66%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.

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По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на два процентных пункта, как и на прошлой неделе.

В дошкольных учреждениях привиты 56% работников, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее. На два процентных пункта выросло количество привитых в учреждениях общего образования — до 69%, а в вузах привиты 82% работников, что на один процентный пункт больше, чем неделей ранее.

Ранее министр образования Анита Муйжниеце заявляла, что для возобновления очного обучения против Covid-19 должны быть привиты минимум 80% педагогов.

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LETA

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LETA
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