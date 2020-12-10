В украинских яйцах опять нашли сальмонеллу

В закупленных из Украины яйцах опять обнаружена сальмонелла, сообщает LETA со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В изъятом на границе образце свежих яиц украинского происхождения была обнаружена сальмонелла. Ее подтвердили результаты лабораторного анализа. Груз везли из Украины в Литву, поэтому о сальмонелле проинформированы литовские ответственные службы.

Образец был взят в рамках усиленного контроля за качеством украинских яиц. В этом году в рамках этого усиленного контроля было проверено 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. 198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 — на следы лекарственных веществ. В двух образцах была обнаружена сальмонелла.