В украинских яйцах опять нашли сальмонеллу
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В закупленных из Украины яйцах опять обнаружена сальмонелла, сообщает LETA со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу.

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В изъятом на границе образце свежих яиц украинского происхождения была обнаружена сальмонелла. Ее подтвердили результаты лабораторного анализа. Груз везли из Украины в Литву, поэтому о сальмонелле проинформированы литовские ответственные службы.

Образец был взят в рамках усиленного контроля за качеством украинских яиц. В этом году в рамках этого усиленного контроля было проверено 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. 198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 — на следы лекарственных веществ. В двух образцах была обнаружена сальмонелла.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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