В украинском списке российских шпионов - двое офицеров ФСБ, посещавших в Латвию

Министерство обороны Украины в марте опубликовало имена нескольких сотен российских шпионов. Двое из них были в Латвии несколько лет назад, выдавая себя за лейтенантов российской армии и посещали военные объекты. Они прибыли в Латвию в рамках договора ОБСЕ, чтобы укрепить взаимное доверие между странами, сообщается в программе Nekā personīga на Латвийском телевидении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В конце марта служба военной разведки Минобороны Украины опубликовало список из 620 фамилий. В Киеве заявили, что эти люди являются офицерами ФСБ России, действующими в Европе. Были опубликованы их телефоны, номера паспортов и другие личные данные. А местом прописки указана штаб-квартира ФСБ РФ в Москве на Лубянке. С измененными именами эти агенты продолжают работать на российское ФСБ, сообщает передача.

Руслан Анненков и Денис Горлачев также значатся в списке сотрудников ФСБ. В 2017 и 2018 годах они были в Латвии, выдавая себя за лейтенантов российской армии и посещая базы латвийской армии.

Янис Гарисонс, госсекретарь Министерства обороны Латвии говорит: "По имеющейся информации, эти два офицера находились в Латвии в рамках так называемой проверки Венского документа ОБСЕ. Соответственно, они участвовали в инспекции, в ходе которой посетили Адажи, Лиелварде и некоторые другие военные базы".

Согласно правилам ОБСЕ, российским военным в течение года разрешается посещать Латвию один раз с целью оценки и провести три инспекции по контролю над вооружениями. Официальная цель визитов - проверка, проходят ли в Латвии секретные военные учения и соответствует ли действительности предоставленная Латвией военная информация. Такие права предоставлены странам Венским соглашением ОБСЕ от 2011 года.

Организация ОБСЕ пользуется большим доверием. Под ее флагом государства направляют друг к другу наблюдателей для проверки честности выборов, соблюдения прав человека и принципов свободы печати. ОБСЕ следит за горячими точками, ее отчеты считаются независимыми.

По словам Гарисонса, "цель состоит в том, чтобы построить доверие таким образом, чтобы вы уезжали и понимали, что другая сторона не готовится (к нападению), вы создаете это чувство открытости. С 2013 года, а то и раньше, мы поняли, что Россия изменила дух этого венского документа, и многое скрывается".

Денис Горлачевс (1974 г.р.) посещал Латвию в ноябре 2017 года вместе с тремя другими лицами. Инспекция по контролю над вооружениями длилась четыре дня. Он посетил Ригу, Адажи и военные объекты в центральной части Латвии. Как обычно во время официальных визитов, участники делали дружеские фотографии. Камера запечатлела и Горлачева.

Данные, опубликованные Украиной, позволяют узнать ряд подробностей о личной жизни шпиона в российских реестрах — его адрес электронной почты, тот факт, что в 2015 году он купил трехлетний автомобиль Mersedez Benz коричневого цвета за 2,6 млн рублей, номер машины, профиль Telegram в социальной сети.

Руслан Анненков (1980 г.р.) тоже приезжал в Латвию в составе Инспекции по контролю над вооружениями. В ноябре 2018 года он провел здесь четыре дня. Официальная информация свидетельствует о том, что уже тогда российскую делегацию интересовали аэродром и база Лиелварде в центральной части Латвии. Вместе с другими членами делегации Анненков также запечатлен на нескольких фотографиях.

Данные Анненкова из российских реестров показывают, что он ездил на белом Mitshubishi Pajero как минимум до 2020 года. Затем ее выставили на продажу, и фотографии машины офицера ФСБ до сих пор доступны в сети. Также известно, что его машина попала в аварию в Рязанской области в 2017 году, известны парковки в центре Москвы, где машина регулярно паркуется, несколько телефонных номеров, которые используются для оплаты парковки.

Журналист, а ныне политический деятель Эдвард Лукас десятилетиями изучает работу и методы российских спецслужб. Тот факт, что подробности жизни сотрудников ФСБ так легко найти, свидетельствует о низком качестве или опрометчивой халатности российских спецслужб.

"Это показывает, насколько плохо управляема и коррумпирована Россия. Если люди извне, без инструментов, доступных для государственного управления, могут найти такие детали, то представьте, сколько смогли узнать страны НАТО, используя все имеющиеся в их распоряжении инструменты", - заявил Лукас.

Минобороны Латвии подчеркивает, что присутствие российских спецслужб в инспекциях, организованных под эгидой ОБСЕ, было известно службам в Латвии. В российском посольстве тоже есть должности, которые служат только для слежки за шпионами. Янис Гарисонс убежден, что сотрудники разведки принимали участие и в других визитах российской армии.

"Таким мерам всегда уделяется повышенное внимание. Думаю, что риск обычно возникает не от мероприятий, которые происходят при достаточном контроле. Скорее, риск связан с такими событиями, как различные международные конференции, на которые также проникают сотрудники разведки", - говорит он.

Во время осмотра делегация может выбрать маршрут, на котором она желает осмотреть обстановку с воздуха. Латвийской стороне показалось странным, что российская делегация потребовала летать не только над военными, но и над стратегически важными гражданскими объектами, такими как порты.

Риск того, что Анненков, Горлачев или другие инспекторы узнают военные секреты, невелик, отмечает передача. Силы и техника союзников НАТО, дислоцированные в Латвии, во время этих посещений не показывались. В Службе национальной безопасности считают, что именно силы НАТО интересуют российских шпионов больше всего.

В настоящее время, учитывая российское вторжение в Украину и связанную с этим напряженность в российско-западных отношениях, российские спецслужбы особенно заинтересованы в получении информации о запланированных и осуществленных ответах Латвии и ее западных партнеров на развернутую военную агрессию России против Украины, полагают в СГБ Латвии.

Бюро защиты Сатверсме также известно, что в Латвию регулярно, несколько раз в год, приезжают сотрудники российских спецслужб. По данным бюро, наиболее частыми членами делегации ОБСЕ в ОБСЕ являются представители военной разведки.

Эдвардс Лукас призывает латвийские службы рассказывать больше о пойманном в Латвии шпионе и причиненном им ущербе. Это поможет удержать других от сотрудничества с российскими службами.

"Часто бывает, что шпиона поймают, но то, что он сделал, держится в секрете. Думаю, что это плохо. Гораздо лучше признать, что эти шпионы имели какой-то успех, что они завербовали каких-то агентов и выкрали какие-то секреты, найти виновных и посадить их в тюрьму. Недостаточно просто обнаружить шпиона, нужно еще показать его источники. Это позорно, но имеет огромный сдерживающий эффект", - полагает Лукас.

Передача подчеркивает, что ОБЕ не участвует в отборе членов делегаций, не изучает военные возможности стран, а лишь разрешает странам посылать друг другу группы экспертов.

Новости о том, что Россия использует ОБСЕ в своих интересах, появились в 2018 году. Немецкие СМИ получили документ ФСБ о 600 наблюдателях ОБСЕ на Донбассе. Кто-то внутри миссии подготовил отчет о конфиденциальности участников и потенциальных уязвимостях. В этой группе было 37 представителей России. Тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал заявил, что все российские представители в миссии ОБСЕ были шпионами. Имидж ОБСЕ сильно пострадал, но Россия умолчала о скандале.

В январе этого года планировалось, что Латвия поедет в Россию для проверки контроля над вооружениями, но за несколько дней до запланированной даты Москва отказала в визите.