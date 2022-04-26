В Украину отправились 11 автобусов Rīgas satiksme с гуманитарной помощью

Сегодня утром в Украину отправляются 11 автобусов муниципального предприятия Rīgas satiksme, наполненные гуманитарной помощью, предоставленной жителями Риги.
Автобусы украшены надписью "Рига — Киев. Гуманитарная помощь" на украинском языке.
Сегодня утром председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса заявила, что возможность отправить помощь украинцам — это совместный труд многих людей. Водители автобусов за два дня преодолеют 1000 километров до границы с Украиной, где транспортные средства будут переданы сотрудникам Киевской транспортной службы.
Как сообщила руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, в настоящее время народ Латвии пожертвовал девять миллионов евро народу Украины.
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко поблагодарил жителей Риги и Латвии за помощь. "Это большая поддержка населения и инфраструктуры, пострадавших от российского вторжения", — сказал посол.
Автобусы загружены средствами гигиены, лекарствами, продуктами питания, запчастями.
Mūsu 11 autobusi ar visām saziedotajām mantām ceļā uz Ukrainu – pie Kijivas sabiedriskā transporta kolēģiem “Київпастранс”. pic.twitter.com/LsYJMnZT3L— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 26, 2022