В Украину отправились 11 автобусов Rīgas satiksme с гуманитарной помощью
Foto: Rīgas satiksme

Сегодня утром в Украину отправляются 11 автобусов муниципального предприятия Rīgas satiksme, наполненные гуманитарной помощью, предоставленной жителями Риги.

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Автобусы украшены надписью "Рига — Киев. Гуманитарная помощь" на украинском языке.

Сегодня утром председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса заявила, что возможность отправить помощь украинцам — это совместный труд многих людей. Водители автобусов за два дня преодолеют 1000 километров до границы с Украиной, где транспортные средства будут переданы сотрудникам Киевской транспортной службы.

Как сообщила руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, в настоящее время народ Латвии пожертвовал девять миллионов евро народу Украины.

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко поблагодарил жителей Риги и Латвии за помощь. "Это большая поддержка населения и инфраструктуры, пострадавших от российского вторжения", — сказал посол.

Автобусы загружены средствами гигиены, лекарствами, продуктами питания, запчастями.

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