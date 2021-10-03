В Университете Страдиня откроется аудитория имени мецената Бориса Тетерева

На следующей неделе в Центре медицинских образовательных технологий Рижского университета им. П. Страдиня откроется аудитория имени Бориса Тетерева, почетного доктора и многолетнего патрона, сообщила руководитель отдела университета по отношениям со СМИ Иева Нора Гединя.

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Открытие ожидается в 11:00 часов 6 октября на бульваре Анниньмуйжас, 26а в Риге.

В присутствии вдовы Тетерева, мецената Инары Тетеревой, ректора РУС профессора Айгара Петерсонса, студентов, в том числе стипендиатов фонда Тетеревых прошлых лет, на мероприятии будут приветствованы стипендиаты этого года.

Тетерев родился в Риге, учился в Рижской средней школе ? 10, затем в Рижском медицинском институте (сейчас университет им. Страдиня). После учебы девять лет практиковал в 4-й Рижской городской больнице и 5-й Рижской городской больнице. До 2008 года вел предпринимательскую деятельность в Латвии и за рубежом.

В 2010 году вместе с женой Инарой Тетеревой основал семейный благотворительный фонд.

Тетерев был награжден Почетной грамотой Кабинета министров за значительный вклад в сохранение культурного и исторического наследия Латвии и Орденом Трех Звезд.

Меценат скончался в 2019 году.