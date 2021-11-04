В Управлении мест заключения от Covid-19 привилось 94% сотрудников
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

От Covid-19 привиты 94% сотрудников Управления мест заключения, сообщила представитель УМЗ Ксения Витола.

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На сегодняшний день охват заключенных вакцинацией достиг 57%. Вакцинацию заключенных проводит тюремный медицинский персонал. Вакцина делается заключенным, которые согласились пройти вакцинацию.

В УМЗ отмечают, что вакцинация как сотрудников, так и заключенных особенно важна, поскольку тюрьмы представляют собой зону значительного риска распространения инфекции Covid-19.

В целях снижения риска распространения Covid-19 во всех тюрьмах проводится плановое тестирование заключенных, идентификация контактных лиц и приняты строгие меры эпидемиологической безопасности.

В настоящее время карантин объявлен в Рижской центральной тюрьме, Ильгюциемской тюрьме, Олайнской и |Валмиерской тюрьмах.

Заключенные с Covid-19 без симптомов или легкой степени тяжести изолированы в тюрьмах в отдельных карантинных зонах. В свою очередь, в случае тяжелого или умеренного заболевания заключенные переводятся в ковидное отделение Олайнской тюремной больницы.

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LETA

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LETA
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