В условиях роста заболеваемости Covid-19 c семейных врачей сняли часть обязанностей

В условиях высокой заболеваемости Covid-19 Министерство здравоохранения сняло с семейных врачей дополнительные обязанности.

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В том числе на данный момент практика не должна обзванивать инфицированных коронавирусом лиц, если этого не требует состояние здоровья пациента. Также не нужно обзванивать контактных лиц, если этого также не требует состояние здоровья человека.

Одновременно семейные врачи после карантина или изоляции больше не должны выдавать справки для школ или работодателей, если болезнь протекала в бессимптомной форме или легкой форме и на седьмой день у человека больше нет симптомов. Также практики не должны выдавать направления на проведение лабораторного теста на Covid-19 в случае появления симптомов.

Министерство также планирует обратиться к профильным специалистам с просьбой выписывать необходимые направления на обследования и консультации, таким образом освободив от этого практики семейных врачей.

Для того чтобы пациенты могли получать информацию о лечении в домашних условиях, планируется с 31 января снова сделать информационный консультативный телефон 66016001 круглосуточным.