В Вакарбулли построят новую спасательную станцию
Foto: F64

На пляже Вакарбулли в Риге планируется построить новую спасательную станцию, сообщили в Рижской думе.

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Думский департамент жилья и окружающей среды заключил договор с ООО 3D AD о разработке строительной документации и авторском надзоре строительства двухэтажной станции. По условиям договора, проектирование должно быть завершено к 3 мая.

Сумма договора составляет 11 900 евро.

Согласно данным Firmas.lv, ООО 3D AD зарегистрировано в 2019 году. Владельцем предприятия является Улдис Вилциньш. В 2021 году оборот предприятия составил 40 750 евро, убытки - 17 390 евро.

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