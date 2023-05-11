В Валке может смениться мэр

В Валкской краевой думе собраны необходимые восемь подписей депутатов для смещения с должности многолетнего мэра — Вентса Арманда Крауклиса, представляющего региональную Видземскую партию.

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Как сообщает агентство LETA, инициатор отставки мэра — депутат думы Виетурс Зариньш, избранный по списку "Нового Единства" и Латвийского Крестьянского союза. Также прошение об отставке продписали еще семь депутатов.

Всего в Валкской краевой думе 15 депутатов. Восемь избраны от объединенного списка Видземской партии и Latvijas attīstībai, и сам факт требования отставки Крауклиса чисто арифметически свидетельствует о расколе в этой правящей в регионе партии. Пятеро избрано от списка "Нового Единства" и Латвийского Крестьянского союза, двое — от Национального объединения.

1 июля 2021 года Крауклис в пятый раз был избран председателем Валкской думы всего восемью голосами из своего списка. В то время Зариньш также баллотировался на пост мэра.

Свержение Крауклиса стало возможным благодаря тому, что Гита Авоте и Янис Анже, избранные от объединенного списка Видземской партии и Latvijas attīstībai вышли из рядов правящей коалиции, а теперь подписали заявление об освобождении Крауклиса.

Зариньш обвиняет Крауклиса в бездействии и регулярных конфликтах в думе. Оппозиционер считает, что Крауклис не в состоянии организовать работу муниципалитета.