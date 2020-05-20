В Валмиере у работников детсада Sprīdītis по ошибке констатировали Covid-19

Во вторник, 19 мая, работники детского сада Sprīdītis сдали анализы в ходе организованных самоуправлением Валмиеры тестов на коронавирус для работников общеобразовательных заведений. В результате четверо из них были извещены, что они больны Covid-19.

Однако впоследствии, когда руководство детсада обратилось за помощью в дальнейших действиях к Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC), выяснилось, что полученные из лаборатории результаты были ложноположительными. На самом деле все работники Sprīdītis здоровы, сообщает портал valmiera.lv.

В среду в детском саду будет проведена профилактическая дезинфекция, и с четверга, 21 мая, родители вновь смогут приводить в Sprīdītis своих детей.