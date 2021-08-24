В Валмиерской тюрьме не хватает работников, есть угроза безопасности
Foto: LETA

Валмиерской тюрьме требуется 124 работника, а работает всего 101. Не хватает 23 надзирателей и охранников. Похожая ситуация во всех тюрьмах, сообщает Lsm.

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Надзиратели и охранники получают на руки от 900 до 1000 евро, и причина того, что люди не хотят работать в тюрьме — скоре психологическая.

"Не выдерживают, скорее, психологическую нагрузку", — пояснил инспектор Отдела надзора Валмиерской тюрьмы Артур Розенбег. По его словам, часто бывают случаи, когда заключенные наносят себе повреждения, и это наносит работникам психологическую травму.

Помимо этого, рабочая смена — двенадцать с половиной часов, есть дневные и ночные смены. Из-за того, что работников мало, им приходится брать больше смен, они устают, и психологическая нагрузка возрастает еще больше.

Чем меньше сотрудников — тем больше заключенные склонны к нарушениям дисциплины, и это создает угрозу безопасности, отметил заместитель начальника Отдела надзора Райвис Круминьш.

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