В Вангажи тариф на теплоэнергию с 1 октября вырастет на 50%

Тариф на тепловую энергию ООО "Vangažu sildspēks" с 1 октября повысится на 50,6%, говорится в публикации на официальном сайте.

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Текущий тариф на тепловую энергию составляет 61,88 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без учета налога на добавленную стоимость.

С 1 октября тариф на тепло, предлагаемый компанией, составит 93,17 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость.

Изменения в действующем тарифе связаны с повышением стоимости древесной щепы.

По информации портала Firmas.lv, ООО "Vangažu sildspēks", полностью принадлежащее Ропажской краевой думе, было зарегистрировано в 1999 году. Основной капитал компании составляет 467 600 евро.

В 2021 году ООО "Vangažu sildspēks" работало с оборотом 750 000 евро и прибылью 72 770 евро.