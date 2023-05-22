В Вентспилсе — дефицит учителей начальной школы, латышского и английского языков

В городе Вентспилс выраженно не хватает учителей начальной школы, латышского и английского языков, сообщил агентству LETA руководитель Отдела коммуникации Управления образования Вентспилсского самоуправления Кристиас Яцевичс.

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Сейчас Управление образования еще не располагает исчерпывающими данными о вакансиях педагогов, поскольку учебный год еще не закончился, а школы интенсивно работают над планированием следующего учебного года.

В настоящее время остро ощущается нехватка учителей начальных классов, а также учителей латышского и английского языков. В трех детских садах не хватает одного воспитателя дошкольного образования, не заполнены полставки логопеда, учителя музыки, медсестры.

Вентспилсская 2-я средняя школа приглашает на работу школьного психолога, учителя латышского языка, учителя дизайна и технологии, учителя начальных классов и математики. В Вентспилсской начальной Парвентас к новому учебному году требуются учителя начальных классов, математики, латышского языка и спорта. Свободна вакансия на полную независимость, у учителей географии и химии — неполные ставки.

Вентспилсской 2-й основной школе потребуется штатный учитель начальных классов и педагог по специальному образованию. На неполный рабочий день ищут учителей английского и немецкого языков, а также учителя спорта и здоровья. Вентспилсская 3-я основная школа предлагает неполную ставку социальному педагогу, учителю географии, учителю дизайна и технологии для мальчиков и учителю латышского языка в школе нацменьшинств.

На данном этапе двое воспитателей вентспилсских учебных заведений отстранены от работы из-за недостаточного знания государственного языка. Управление по образованию допускает возможность того, что в результате реформы некоторые педагоги решат не продолжать свою работу, даже если их владение государственным языком находится на необходимом уровне.

Яцевич добавил, что число учеников 1-12 классов в последние пять лет остается стабильным — около 4000 человек, около 10% учащихся в Вентспилсе являются выходцами из других самоуправлений.