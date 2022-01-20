В Вентспилсе малообеспеченные и малоимущие жители могут бесплатно получить маски

Социально незащищенные жители Вентспилса, которые имеют статус малообеспеченных и малоимущих, могут бесплатно получить защитные маски для лица, сообщили агентству LETA в социальной службе города Вентспилса.

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Маски можно получить, предварительно позвонив по телефону 63 601 210 сотруднику службы по адресу ул. Райня, 10 или по телефону 63 663 001 сотруднику службы по адресу ул. Талсу, 39.

Маски можно получить, предъявив документ, удостоверяющий личность, и справку о соответствии лица/семьи статусу нуждающегося или малообеспеченного лица/домохозяйства в любом из двух пунктов выдачи.

Ранее директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства сообщил, что малообеспеченным людям будет выдано по 50 бесплатных медицинских масок, которых должно хватить на два месяца.