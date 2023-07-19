В Вентспилсе медсестра сняла с пациента 19 клещей

В минувшее воскресенье, 16 июля, медсестра приемного отделения Вентспилсской больницы Кристине Кице-Лагздиня удалила с пациента 19 клещей, сообщила агентству LETA руководитель больницы по связям с общественностью Линда Рудзрога.

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Она отметила, что этот случай — напоминание об осторожности при выезде на природу и вакцинации против клещевого энцефалита.

Клещи, как правило, настолько малы, что их трудно увидеть невооруженным глазом или самостоятельно. С помощью родственников у конкретного пациента удалось выявить и пометить 17 присосавшихся клещей, еще два были обнаружены и удалены по прибытии в приемное отделение больницы. Пациент долгое время находился в лесу — без возможности проверить, не ползает ли клещ по его одежде или телу, и клещи были обнаружены только по возвращении домой.

Как подчеркнули специалисты приемного отделения больницы, в летний период, когда люди чаще проводят время на природе, ежедневно удаляют одного или несколько клещей. В июле за помощью в снятии клещей в больницу обратились уже 78 пациентов, что на 12 человек больше, чем в прошлом году за этот же период. Самое большое количество пациентов пришлось на Янов день (Jāņi), когда клещи были сняты с 20 человек.

Гораздо опаснее присасывания и удаления клещей возможность заражения одним из переносимых ими инфекционных заболеваний — клещевым энцефалитом или болезнью Лайма.

Инфектолог Северо-Курземской региональной больницы Анна Мария Принце подчеркнула, что переносимые клещами инфекционные болезни часто попадают в поле зрения инфектологов, неврологов и семейных врачей. Около трети клещей являются переносчиками болезни Лайма.

Положительным моментом является тот факт, что большинство пациентов не попадают в больницу, поскольку доступна амбулаторная диагностика, терапия, а также есть бессимптомные формы заболевания, например, клещевой энцефалит.

Однако в более тяжелых случаях необходимо стационарное лечение, в том числе существует риск необратимых последствий. Лечение форм болезни Лайма, как правило, проблематично, в свою очередь, для лечения клещевого энцефалита нет эффективной специфической терапии, что подчеркивает важность профилактики, напомнила Принце.

Людям важно помнить и возобновлять вакцинацию против клещевого энцефалита. Кроме того, на улице следует носить светлую и закрытую одежду, уменьшающую вероятность контакта клеща с кожей, например, можно заправлять концы брюк в носки, надевать одежду с прилегающим воротником.Светлая одежда также помогает обнаружить клеща до того, как он присосется. Желательно обрабатывать одежду репеллентами от насекомых и клещей, а также проводить регулярные проверки кожи и домашних животных после пребывания на природе.

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Например, в случае болезни Лайма важно сократить время, в течение которого клещ присасывается.

Если клещ все-таки присосался, то его голову нужно удалить как можно быстрее и аккуратнее. После его удаления руки и место укуса следует обработать антисептиком, например, спиртом или водой с мылом. В Латвии также доступно тестирование клещей в лаборатории. Однако в случае необходимости получения антибактериальной терапии желательно обратиться к семейному врачу или инфектологу.

В процедурном кабинете Вентспилсской больницы можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Необходимо заранее подать заявку на вакцинацию по телефону 63 624 665. С собой необходимо взять прививочный паспорт и направление семейного врача.

Также в этом году в Северо-Курземской региональной больнице дети в возрасте до трех лет, чье место жительства декларировано в Вентспилсе, могут получить прививку от клещевого энцефалита бесплатно — процедуру оплачивает Вентспилсское самоуправление. Для остальных вакцинация платная.