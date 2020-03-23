В Вентспилсе начал работу мобильный пункт бесплатного приема анализов на Covid-19

Во внутреннем дворе Северо-Курземской региональной больницы на улице Инжениеру, 60, появилась палатка для приема анализов на Covid-19. Сдать анализ можно по предварительной записи, сообщает LETA.

Подъехать к палатке можно со стороны улицы Инжениеру, проезд между больницей и магазином Mājai un dārzam.

Анализ будет проводить Центральная лаборатория.

Сдать анализ можно только по предварительной записи и только приехав на своей машине. Чтобы записаться, нужно позвонить по номеру 8308 с 9:00 до 18:00. Право на бесплатный анализ имеют те, кто контактировал с заболевшим либо побывал за границей и у кого в течение 14 дней после этого появились легкие симптомы — температура, кашель, покраснение горла.

Если симптомы тяжелые — очень высокая температура, тяжело дышать — нужно звонить 113.

Те, кто не относятся к упомянутым критериям, но все-таки хочет провериться, может сдать анализ за деньги, позвонив по телефону 20030006 или 20033722.