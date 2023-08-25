В Вентспилсе отменили пошлину за содержание собак
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В Вентспилсе отменили ежегодную пошлину за содержание собак и приняли ряд других изменений в правилах содержания домашних животных, сообщает LETA.

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Изменения касаются как правил содержания домашних животных, так и правил отлова бродячих или попавших в беспомощное положение домашних животных, а также административной ответственности за нарушения этих правил.

Цель правил — сделать так, чтобы содержание домашних животных не создавало угрозы людям и животным, уменьшить количество травм, созданных домашними животными, и предотвратить превращение домашних животных в бродячих, а также распространение инфекций.

О бродячих или попавших в беспомощное положение животных нужно сообщать муниципальной полиции, которая, в свою очередь, будет связываться с компанией, занимающейся отловом.

За нарушение правил муниципальная полиция может оштрафовать на сумму до 500 евро.

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