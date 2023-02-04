В Вентспилсском роддоме в январе родились 44 малыша - рекорд за 5 лет
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В январе этого года в родильном отделении Вентспилсской Северо-Курземской больницы появились на свет 44 новорожденных. Это на 10 малышей больше, чем в прошлом году, и является самым высоким показателем для января за последние пять лет.

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В Вентспилсской больнице в январе этого года родились 23 девочки и 21 мальчик, сообщает пресс-служба больницы. Уточняется, что в Вентпилсе рожали не только местные жительницы, но и женщины из Риги, Лиепаи, Талси, Тукумса, Айзпуте, Кулдиги, Рои, Салдуса, Дундаги и Лиелвардского края.

В родильном отделении Вентспилсской больницы этот год начался со значительных перемен, которые оценили как персонал, так и пациенты. В частности, расширено родильное отделение, усовершенствовано оборудование.

В конце 2022 года начало работу новое отделение гинекологии и акушерства, а новым заведующим отделения стал доктор Сергей Тарасов.

В больнице возможны как традиционные роды, так и роды в воде. По словам старшей акушерки больницы Байбы Минценберги, в последнее время матери все чаще выбирают роды в воде.

В Вентспилсском родильном отделении - современные, благоустроенные палаты, а также семейные и комфортные палаты с двуспальными кроватями и другими удобствами. Для семей, где уже есть два ребенка, услуги роддома предоставляются бесплатно.

Более десяти лет в больнице особо чествуют первого и сотого новорожденного. В этом году введена и новая традиция – приветствовать каждого родившегося младенца. Сотрудники больницы преподносят мамам коробки с первыми данными младенца (имя, рост, вес, имя акушерки) и ручную работу от общества пенсионеров Ventspils liedag.

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