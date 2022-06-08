В Верманском парке — питьевая вода с бактериями

Вода из общественного крана в столичном Верманском парке может быть заражена колиформными бактериями. Это подтверждают результаты независимой экспертизы, пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Общественный кран, где воду может взять каждый в Верманском парке появился в апреле.

"Возникла мысль — насколько можно использовать этот фонтанчик для питья, потому что наступает лето, становится жарко, инфекции распространяются. Просто, чтобы быть спокойным", — говорит депутат Рижской думы от "Согласия" Константин Чекушин.

Анализ воды выявил наличие в воде бактерии группы кишечной палочки. Показатель — более тысячи. При норме в 0.

"Как мы видим, число довольно большое. В принципе, как показывает практика, оно не могло появиться из-за того, что человек неправильно взял этот образец. Эти бактерии не настолько опасны для человека. Скорее всего, такие бактерии могут почувствовать особо чувствительные люди, с аллергией. Это бактерии природные, которые живут и в воде, и в почве. Они показывают возможное загрязнение водопровода, трубы, крана. Возможно, дезинфекция была проведена не так или в данный момент не проведена", — пояснила представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Ольга Григеле.

"Rīgas ūdens тоже взял анализы в 6 местах, ждем результаты. Но что я хочу сказать — нет причин для паники. Нет никакого повода думать, что что-то произошло в нашей городской системе воды. Наши специалисты каждый день круглосуточно проверяют как минимум в 8 точках в городе качество воды", — заявил представитель Rīgas Ūdens Сандрис Ванзовичс.

Также проверку воды проведет и инспекция здоровья.