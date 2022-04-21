В Верманском парке появится фонтанчик с питьевой водой – из него смогут удобно пить и питомцы
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В пятницу, 22 апреля, в Верманском парке состоится открытие нового фонтанчика с питьевой водой. Об этом агентству LETA сообщили в Рижской думе.

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Фонтанчик будет находится неподалеку от детской игровой площадки.

С наступлением теплого сезона источники с питьевой водой появятся в шести парках города, сообщает самоуправление. Продолжат работать ранее установленные фонтанчики на Ратушной площади и в других местах. Это позволит сократить количество отходов и упростит жизнь рижан и гостей города.

Новые фонтанчики устроены таким образом, что из них можно будет удобно поить и домашних животных.

В церемонии открытия фонтанчика примут участие мэр Риги Мартиньш Стакис и представители Rīgas ūdens.

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