В VID объяснили, почему сумма возвращаемого подоходного налога может меняться
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Сумма возвращаемого подоходного налога с населения может поменяться после проверки поданных деклараций и документов. Об этом представители VID рассказали агентству LETA.

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В соцсетях жители отмечали, после перерыва в работе системы электронной декларации (EDS), сумма, подлежащая выплате, стала меньше, чем показывалось при подаче декларации 1 марта.

Как объясняют в VID, выплачиваемая сумма зависит от информации, доступной в государственных базах данных, а также в базах данных жителей и работодателей. Подготовленные декларации проверяются, поэтому со временем автоматически подсчитанная сумма может поменяться.

Так может произойти, например, если в VID поданы недействительные платежные документы, расходы одного члена семьи внесены в несколько деклараций или работодатель изменил информацию о доходах сотрудника, объясняют в VID.

Если возникают сомнения в точности расчетов, можно обратиться в VID через систему электронной декларации (раздел Sarakste ar VID). Специалисты Службы госдоходов еще раз проверят точность данных.

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