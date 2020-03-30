До второй половины дня в воскресенье Служба государственных доходов (СГД, VID) получила 539 заявлений о предоставлении пособий за простой 3059 работникам, сообщила в понедельник в передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом" генеральный директор VID Иева Яунземе.

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VID продолжает рассмотрение заявлений.

По словам Яунземе, из предоставленных на данный момент пособий только у шести работников они достигли 700 евро. Это свидетельствует о том, что в компаниях, подавших заявки на выплату пособий за простой, зарплаты очень низкие.

"Наименьшее предоставленное пособие составило 48 евро, а среднее — 301 евро", — сообщила Яунземе.

Она подчеркнула, что от больших налогоплательщиков, то есть компаний, которые являются участниками программы расширенного сотрудничества и генерируют 90% налоговых сборов в стране, пока не было получено ни одного заявления на предоставление пособий за простой. Яунземе пояснила это тем, что в этих компаниях лучше оценены бизнес-риски.

Как сообщалось, в пятницу, 27 марта, началась выплата пособий за простой. Министр финансов Янис Рейрс после заседания правительства в четверг сообщил представителям СМИ, что на пособия за простой выделено 102 млн евро.

До второй половины дня пятницы, 27 марта, пособия за простой были предоставлены 25 предприятиям для 127 работников, общая сумма пособий составила более 30 тыс евро.

Список получателей пособий VID публикует на своем сайте.

Пособие за простой составляет 75% от прежней зарплаты работника, но не более 700 евро.

Пособие может быть не предоставлено, если предприятие в указанный срок не подало годовой отчет, имело налоговый долг или объявлено неплатежеспособным.

Пособия не будут выплачиваться за тех работников, которые начали трудовые отношения после 1 марта 2020 года.