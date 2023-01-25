В Видземе и Латгале обледенели дороги, среда будет пасмурной и дождливой

В среду утром в Видземе и на большей части Латгале главные дороги страны обледенели, предупреждают Latvijas valsts ceļi. Сегодня в Латвии сохранится пасмурная погода с небольшими осадками, в основном в виде дождя, прогнозируют синоптики.

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В Земгале условия для езды удовлетворительные, а в Курземе обледенение образовалось на Вентспилсском шоссе от Стразде до Усмы.

По региональным дорогам движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Добеле, Елгавы, Лиепаи, Риги, Салдуса и Вентспилса.

На дороги страны выведено 100 единиц спецтехники, которая обрабатывает проезжую часть противоскользящими материалами. Водителей призывают быть внимательными, выбирать соответствующую погодным условиям скорость и соблюдать дистанцию.

Сегодня самая низкая температура воздуха и самый сильный дождь ожидаются в Латгале. Максимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге ожидаются туман и моросящий дождь, температура воздуха составит +2...+3 градуса.