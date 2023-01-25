В Видземе и Латгале обледенели дороги

В среду утром в Видземе и на большей части Латгале главные дороги страны обледенели, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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В Земгале условия для езды удовлетворительные, а в Курземе обледенение образовалось на Вентспилсском шоссе от Стразде до Усмы.

В свою очередь, по региональным дорогам движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Добеле, Елгавы, Лиепаи, Риги, Салдуса и Вентспилса.

На дороги страны выведено 100 единиц спецтехники, которая обрабатывает проезжую часть противоскользящими материалами. Водителей призывают быть внимательными, выбирать соответствующую погодным условиям скорость и соблюдать дистанцию.