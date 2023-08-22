В Видземе и Латгале в среду ожидаются дожди и грозы
Foto: F64

В среду, 23 августа, во многих регионах Латвии, в основном в Видземе и Латгале, ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

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Ночью осадки прогнозируются в основном на севере Видземе, температура воздуха понизится до +11…+15 градусов.

Днем ожидается переменная облачность с западным, северо-западным ветром до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит +19…+23 градуса.

В Риге в среду возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +21 градуса.

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