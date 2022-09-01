В Видземе температура ночью упала до +2 градусов, были заморозки

Рано утром в четверг местами в районе Цесиса и Сигулды температура воздуха опустилась до +1..+2 градусов, что стало самой низкой температурой в стране с мая, свидетельствуют данные метеостанций.

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На станциях наблюдения температура воздуха измеряется на высоте двух метров. В ясную погоду и при слабом ветре температура воздуха ближе к земле обычно на несколько градусов ниже. По рассказам очевидцев, местами в Видземе в первое утро сентября были первые осенние заморозки.

На большей части страны воздух похолодал до +3…+7 градусов, на побережье и при облачном небе в Земгале и в Рижском регионе минимальная температура воздуха была +8…+11 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Европе 31 августа составила +37..+38 градусов в Испании, на юге России и на Кипре. Самая низкая температура воздуха ночью в четверг была -3 градуса в некоторых районах Скандинавии, Финляндии и Альп.