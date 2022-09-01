В Видземе температура воздуха снизилась до +2 градусов, наблюдались заморозки

Ранним утром местами в районе Цесиса и Сигулды температура воздуха понизилась до +1..+2 градусов, и это была самая низкая температура воздуха в стране, начиная с мая.

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На станциях наблюдения температура воздуха измеряется на высоте двух метров. В ясную погоду и при слабом ветре температура воздуха ближе к земле обычно на несколько градусов ниже. Рассказы жителей подтверждают, что кое-где в Видземе в первое утро сентября были первые осенние заморозки.

На большей части страны воздух похолодал до +3..+7 градусов, но во многих местах на побережье, а также под облаками в Земгале и на рижской стороне минимальная температура воздуха была +8. .+11 градусов.

Ожидается, что в девять часов утра по всей Латвии температура воздуха составит +8..+13 градусов.

Небо над большей части страны ясное, но облака, идущие с Рижского залива, местами принесут дождь в Земгале, Юрмале и Риге. Местами также возможны град и гроза.

Ветер в основном слабый, северо-западный, местами вдоль побережья его скорость порывами достигает 10-13 метров в секунду.

Ригу пересекают дождевые тучи, идущие из залива, но к востоку от города небо чистое. Дует слабый ветер переменного направления. Температура воздуха колеблется в районе +10 градусов.