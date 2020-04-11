В Видземской больнице диагностирован Covid-19, врачи и пациенты в самоизоляции

В отделении терапии Видземской больницы в Валмиере констатировано заболевание коронавирусом Covid-19, пишет LETA.

По словам главы правления больницы Угиса Мускова, часть отделения терапии закрыта, проводится дезинфекция, пациенты и медики находятся в самоизоляции. Он также добавил, что персонал проходит тщательное тестирование на наличие вируса.

В данный момент больница не принимает новых пациентов в отделение терапии. Прием возобновится после выписки всех, кто сейчас находится в отделении в самоизоляции.