В Видземской больнице начато строительство нового реабилитационного центра стоимостью 6,4 млн евро
Foto: LETA

В Видземской больнице начато строительство нового реабилитационного центра стоимостью 6,4 млн евро, сообщила агентству LЕТА специалист по связям с общественностью и маркетингу больницы Агния Упите.

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Проект предусматривает значительное расширение реабилитационного центра, где будут оказываться услуги медицинской реабилитации и амбулаторным, и стационарным пациентам. Завершить строительство планируется осенью 2024 года.

Как сообщил председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс, в центре будут соответствующие эпидемиологическим требованиям спортивные залы, специализированные кабинеты, водолечебница, кабинеты физиотерапии, медицинского массажа, сенсорные и соляные комнаты, сауны и др.

Новый центр будет находиться в корпусе бывшего спортзала. Он станет неоценимым подспорьем для лечения пациентов после тяжелых травм, инсультов и тяжелых вирусных инфекций. Также центр будет оказывать широкий спектр профилактических услуг.

Площадь нового центра составит свыше 2600 квадратных метров, и одновременно здесь смогут получать реабилитационные услуги около 80 человек.

Подрядчиком строительства является Aimasa, авторский надзор будет осуществлять Nams, строительный надзор — RS Būvnieks.

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