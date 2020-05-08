В Видземской больнице выявили три новых случая заражения Covid-19, среди заболевших — медик

За последние сутки в Видземской больнице выявлены два новых случая заражения новым коронавирусом среди пациентов, которые ранее соблюдали самоизоляцию в домашних условиях, а также у одного сотрудника, который сейчас находится на строгом карантине дома, сообщила агентству LETA специалист медучреждения по связям с общественностью Бенита Брила.

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Видземская больница занимается лечением заболевших коронавирусом пациентов со всего Видземского региона. "Мы максимально задействовали существующую больничную инфраструктуру, чтобы можно было проводить идентификацию и лечение пациентов с Covid-19. В настоящее время девять пациентов с Covid-19 проходят лечение у нас в отделении, а восемь пациентов уже были выписаны", — рассказала врачебный директор Видземской больницы Инга Озолиня.

Команда инфекционного контроля следит за эпидемиологической ситуацией в больнице и оценивает, кому из сотрудников необходимо пройти проверку. "В то же время следует признать, что это серьезная задача — обеспечить нормальную работу больницы в условиях долгосрочной нехватки человеческих ресурсов и приспособленной к условиям инфраструктуры", — добавила Озолиня.

Как проинформировал председатель правления больницы Угис Мусков, больница активно проверяет на Covid-19 и свой персонал, и пациентов, причем как в приемном отделении, так и в стационаре.

Стоит отметить, что в то время, когда мы проверяли абсолютно всех пациентов, поступавших в приемное отделение, ряд положительных случаев был обнаружен у людей без типичных симптомов. Пациенты, которые отказываются носить хирургическую маску и не следуют указаниям медицинского персонала, серьезно угрожают безопасности наших сотрудников", — отметил Мусков.

Как уже сообщалось, за последние сутки в Латвии было сделано 1947 тестов на Covid-19 и выявлено 19 новых случаев заболевания. Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков рассказал, что примерно треть из выявленных 19 случаев заражения новым коронавирусом связана с Видземской больницей.

Напомним, вспышка заболевания коронавирусом Covid-19 была диагностирована в Видземской больнице в первой половине апреля. Заражение было выявлено у пяти работников и одного пациента. Все они были помещены на карантин. 29 апреля из больницы выписали первых трех пациентов, переболеших новым коронавирусом.