В воде на Кипсале обнаружено неизвестное вещество: это могут быть сточные воды

Государственная служба окружающей среды (VVD) заподозрила сброс неочищенных сточных вод в Даугаву после сообщений жителей о наличии отложений жиросодержащих веществ в месте для купания на Кипсале в Даугаве, сообщило VVD. Об этом пишет LSM.lv.

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В среду, 29 июня, Госслужба окружающей среды получила сообщение от жителей о наличии отложений жирного вещества в купальне. После обследования места происшествия VDD констатировала в воде жиросодержащее вещество неизвестного происхождения. Для выяснения источника вещества были изъяты образцы и переданы в лабораторию для тестирования.

Как заявили в службе, загрязнение было обнаружено на муниципальном земельном участке. Учитывая вышеизложенное и тот факт, что место для купания интенсивно используется, VVD поручила самоуправлению и вовлеченным ответственным структурам провести проверку на территории пляжа и немедленно организовать сбор и управление вещества в соответствии с требованиями нормативных актов, а также пояснить причины появления загрязнения.

После ознакомления со схемой инфраструктуры ливневой канализации Риги и схемой системы сетей бытовой канализации был сделан вывод, что вблизи упомянутого места находятся разливы сетей канализации Rīgas ūdens, а также находящиеся в ведении Департамента сообщения Рижской думы точки выпуска дождевой воды, из которых, скорее всего, и произошло загрязнение.

VVD призвала правовых управляющих этих сетей принять участие в оценке обстоятельств и причин для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Попадание такого вида отходов свидетельствует о несоответствующем управлении мусором и неподходящем отводе сточных вод в непригодную канализационную систему, отметили в службе.

Как пишет агентство LETA, Рижская дума рекомендует жителям не купаться на Кипсале, пока не получены анализы качества воды.