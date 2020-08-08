В водоемах Латвии вода прогрелась до +17..+22 градусов

Температура воды в водоемах Латвии утром субботы составляет +18..+21 градус, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Температура воды в реках и озерах составляет +17..+22 градуса.

Теплая и солнечная погода, а также слабый ветер способствуют стремительному размножению сине-зеленых водорослей в Балтийском море, однако сообщений о нахождении сине-зеленых водорослей на латвийском побережье пока не поступало.

Синоптики предупреждают, что сохраняется высокое ультрафиолетовое излучение, особенно солнца стоит избегать с 12:00 до 15:00.

В первой половине следующей недели усилится северный ветер и существенно снизится температура воздуха, немного снизится и температура воды, прогнозируют синоптики.