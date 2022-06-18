В воскресенье будет дождливо, с порывистым ветром
Foto: LETA

В воскресенье в Латвии будет пасмурно, много где будет идти дождь, местами возможны ливни, прогнозируют синоптики.

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Ночью и с утра ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый и умеренный ветер будет дуть с юго-запада, температура воздуха ночью опустится до +11..+16 градусов.

Днем ожидаются порывы западного и юго-западного ветра до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +16..+21 градусов, после обеда в Курземе и м других частях страны станет прохладнее, до +10..+15 градусов.

В Риге в ближайшие сутки небо временами будет проясняться, но в течение дня его затянет тучами, после обеда возможен дождь. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха — +14 ночью, +18 в середине дня и +12 к вечеру.

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