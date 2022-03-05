В воскресенье Латвии небо покроется тучами, осадков не ожидается

6 марта, в воскресенье, начиная с северо-запада, небо в Латвии постепенно закроют облака, однако осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Ночью будет немного облаков, будет дуть слабый ветер, температура
воздуха понизится до 0 ..- 6 градусов, местами в Видземе и Латгале — до -10 градусов.
Днем ожидается слабый западный ветер. Температура воздуха повысится до +1..+5 градусов.
В воскресенье в Риге будет облачно, осадков не ожидается. Будет дуть слабы до умеренного западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -4 градусов, а днем поднимется — до +4 градусов.