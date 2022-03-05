В воскресенье Латвии небо покроется тучами, осадков не ожидается
Foto: Edijs Pālens/LETA

6 марта, в воскресенье, начиная с северо-запада, небо в Латвии постепенно закроют облака, однако осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

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Ночью будет немного облаков, будет дуть слабый ветер, температура

воздуха понизится до 0 ..- 6 градусов, местами в Видземе и Латгале — до -10 градусов.

Днем ожидается слабый западный ветер. Температура воздуха повысится до +1..+5 градусов.

В воскресенье в Риге будет облачно, осадков не ожидается. Будет дуть слабы до умеренного западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -4 градусов, а днем поднимется — ​​до +4 градусов.

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