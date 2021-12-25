В ближайшие сутки в Латвии временами будет продолжаться снегопад, а в отдельных регионах возможна метель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В ночь на воскресенье в Курземе и Видземе глубина снежного покрова может увеличиться на 10-12 сантиметров. Будет дуть умеренный западный ветер порывами до 15-17 м/c, на побережье — до 20 м/с. Температура воздуха на западе составит -1…-5 градусов, на востоке — от -5 до -10 градусов, на морском побережье — около 0 градусов.

Утром в воскресенье ожидается облачная погода, во многих регионах возможен снег и метель, а в течение дня небо прояснится и выглянет солнце. Температура воздуха составит -3…-8 градусов, на морском побережье — +1…-2 градуса.

В Риге будет облачно, с утра ожидается снег и метель. Температура воздуха днем составит -2…-4 градуса.