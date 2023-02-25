В воскресенье на востоке страны ожидается продолжительная метель

В ночь на воскресенье и днем в Латгале и на крайнем востоке Видземе ожидаются снегопады и метели, прогнозируют синоптики.

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Самый сильный снегопад ожидается на границе с Россией в Латгале, где снежный покров станет толще примерно на десять сантиметров.

На остальной территории страны ожидается небольшой снег, а порывистый ветер сдует ранее выпавший снег. В Курземе и местами в центральной части страны выглянет солнце.

Северный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 13-18 метров в секунду, к вечеру воскресенья ветер стихнет.

Ближайшей ночью температура воздуха понизится до -2…-7 градусов; максимальная температура в воскресенье днем составит от +1…+2 градуса в Южнокурземском крае до -4…-5 градусов на востоке страны.

В Риге в воскресенье будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой снег и метель. Скорость северного ветра порывами составит до 17 метров в секунду, температура воздуха -2…-4 градуса.