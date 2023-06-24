В воскресенье на западе Латвии ожидаются ливни с грозами
Foto: DELFI Aculiecinieks

В воскресенье местами ожидается кратковременный дождь, на западе страны — грозовые ливни, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Во второй половине дня увеличится облачность, во время грозы северо-западный, северный ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +20…+25 градусов.

В Риге сохранится переменная облачность, без осадков, а воздух прогреется до +22…+24 градусов.

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