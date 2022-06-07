В воскресенье начнет действовать летнее расписание электричек

В воскресенье, 12 июня, вступает в силу летнее расписание поездов, которое дополнено дополнительными рейсами для тех, кто едет отдыхать в сторону Юрмалы и Саулкрасты, сообщает АО Pasažieru vilciens.

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На маршруте Рига-Царникава и в обратном направлении каждый день организованы 10 дополнительных рейсов, а на маршруте Рига-Дубулты — 12 дополнительных рейсов.

Движение по рабочим дням в летний сезон будет дополнено четырьмя рейсами Рига-Саулкрасты и в обратном направлении и восемью рейсами Рига-Дубулты и в обратном направлении. При этом на маршруте Рига-Дубулты и обратно по выходным дням будет еще восемь дополнитнльных рейсов.

На маршрутах Рига-Царникава и Рига-Дубулты количество дополнительныз рейсов может быть увеличено, исходя из прогноза погоды.