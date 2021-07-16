В воскресенье — ниже +30, в понедельник — жара отступит
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С понедельника, 19 июля, жара отступит — в Латвии ожидаются температуры воздуха, которые в последний раз были зафиксированы в середине июня, прогнозируют синоптики.

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В конце недели местами в стране пройдут сильные грозовые ливни, в воскресенье — в основном в Латгалии. Ветер прогрозируется слабый, в воскресенье несколько усилится западный ветер. Будет светить солнце, но жара немного спадет — в воскресенье на всей территории Латвии температура воздуха будет ниже +30, местами на побережье не превысит +23 градуса.

На следующей рабочей неделе температура воздуха по ночам понизится до +9..+14 градусов. Местами на побережье, благодаря ветру с теплого моря, температура воздуха будет не ниже +16..+19 градусов. Максимальная дневная температура — в пределах +20..+27 градусов. Прогнозируется переменная облачности, местами — дожди и грозы.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в конце июля ожидается жара до +30, местами будут грозовые ливни.

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LETA

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LETA
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