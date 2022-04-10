В воскресенье осадков будет больше на востоке Латвии

10 апреля дождь, снег и град скорее пройдут в Видземе, Латгале и Селию, чем на остальной территории и страны. Осадки ожидаются днем и вечером прогнозируют синоптики.

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Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 12-17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +5..+9 градусов.

В Риге прогнозируются временные осадки, в основном дождь, переменная облачность, из-за туч будет появляться солнце. При умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +8 градусов.

Погоду определяет южный край циклона. Атмосферное давление на уровне моря от 996 гектопаскалей на севере Курземе до 1004 гектопаскалей на юге Латгалии.