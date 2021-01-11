В воскресенье от Covid-19 привиты 303 человека

В воскресенье от Covid-19 привито 303 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В целом вакцины получили 6933 человека, в том числе 5418 медиков и 1515 работников лечебных учреждений. Для сравнения, в Литве привито 22 549 человек, в Эстонии 10 972.

Латвия к настоящему моменту получила 30 255 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech, которые предназначены для вакцинации 15 127 человек. К сегодняшнему дню вакцинацию прошли 45,8%.

Как сообщалось, чтобы ускорить темпы вакцинации от Covid-19, Минздрав принял решение о добровольной вакцинации всех медицинских работников с сегодняшнего дня.

Правительство также постановило, что Латвия дополнительно приобретет до 1,4 млн вакцин Pfizer и BioNTech, так как Еврокомиссия приняла решение обеспечить для государств ЕС дополнительно еще 300 млн доз вакцины Comirnaty.