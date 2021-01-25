В воскресенье от Covid-19 умерли трое пациентов
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены 223 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались трое пациентов.

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Двое умерших были в возрасте от 80 до 90 лет, один скончавшийся был в возрасте от 90 до 95 лет.

Всего в воскресенье проведены 3901 анализов на коронавирус, доля положительных результатов составила 5,7%.

С начала эпидемии Covid-19 заболели 61 231 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в стационары поступили 68 пациентов Covid-19, в том числе один перевезен. Всего в больницах лечатся 1153 пациентов, из них 101 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 13 пациентов, в том числе один перевезен.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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